Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Российскую Федерацию с рабочим визитом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Возглавляемая спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой парламентская делегация прибыла в Санкт-Петербург с рабочим визитом для участия в заседании Совета межпарламентской ассамблеи СНГ, 58-го Пленарного заседания МПА СНГ и торжественных собраниях по случаю 80-летия победы над фашизмом.

Об этом в четверг сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В аэропорту Пулково С.Гафарову встретили заместитель спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, депутат Андрей Алескеров, председатель Комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий, посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, постоянный представитель Азербайджана при МПА СНГ Айдын Джафаров, исполняющий обязанности генерального консула Азербайджана в Санкт-Петербурге Анар Юсифзаде и другие официальные лица.

В рамках визита предусмотрено выступление спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой на заседаниях Совета и Пленарного заседания МПА СНГ, а также ряд встреч с руководителями парламентских делегаций, участвующих в мероприятии.

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