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Низами Сафаров выступил на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)

Политика Материалы 19 апреля 2025 13:26 (UTC +04:00)
Низами Сафаров выступил на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - 17 апреля в Санкт-Петербурге прошла международная конференция «Законодательное регулирование противодействия использованию искусственного интеллекта и новых технологий в террористических целях», организованная Содружеством Независимых Государств и Контртеррористическим управлением ООН.

Как сообщает в субботу Trend, в мероприятии принял участие член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству Низами Сафаров.

Выступая на конференции с докладом, он отметил фундаментальную роль информационно-коммуникационных технологий в решении стоящих перед человечеством проблем.

Депутат также обратил внимание на использование искусственного интеллекта в незаконных целях, таких как терроризм, отмывание денег, криминальная пропаганда и другие.

В выступлении Низами Сафарова был особо подчеркнут вопрос обеспечения кибербезопасности в современных условиях и обращено внимание на важность совершенствования законодательства в этой сфере.

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Низами Сафаров выступил на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Низами Сафаров выступил на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Низами Сафаров выступил на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Низами Сафаров выступил на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Низами Сафаров выступил на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Низами Сафаров выступил на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Низами Сафаров выступил на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Низами Сафаров выступил на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Низами Сафаров выступил на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Низами Сафаров выступил на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Низами Сафаров выступил на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Низами Сафаров выступил на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Низами Сафаров выступил на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Низами Сафаров выступил на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Низами Сафаров выступил на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Низами Сафаров выступил на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)
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