Обсуждены перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Алжиром

БАКУ /Trend/ - 21 апреля заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчин Рафиев совершил визит в Алжирскую Народную Демократическую Республику.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, в рамках визита в Алжире состоялся II раунд политических консультаций между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Алжирской Народной Демократической Республики.

Со стороны Азербайджана политическими консультациями руководил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, а со стороны Алжира - генеральный секретарь министерства иностранных дел Лоунес Маграман.

В ходе консультаций состоялся широкий обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития двусторонних политических, торгово-экономических отношений и межпарламентских связей. Было отмечено, что между двумя странами имеются широкие возможности для сотрудничества в нефтегазовой сфере, а также в области возобновляемых источников энергии.

В рамках многостороннего формата были обсуждены возможности расширения взаимного сотрудничества, особенно в рамках международных организаций, таких как ООН, Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Движение неприсоединия. Было особо подчеркнуто, что проведение Саммита ОИС в 2026 году в Азербайджане является важным событием, и что авторитет и богатый опыт Азербайджана в проведении международных мероприятий создают уверенность в успешной организации данного мероприятия.

Алжирская сторона была проинформирована о текущей ситуации после конфликта и мирном процессе, включая восстановительные и строительные работы, проводимые на освобожденных территориях, разминирование территорий и возвращение граждан Азербайджана на родные земли.

В ходе политических консультаций стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. В рамках визита заместитель министра Ялчин Рафиев был принят министром иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжирской Народной Демократической Республики Ахмедом Аттафом. На встрече было выражено удовлетворение динамикой развития политических отношений между Азербайджаном и Алжиром, подчеркнута необходимость расширения сотрудничества между двумя странами в экономической, торговой и инвестиционной сферах.

В рамках визита заместитель министра Ялчин Рафиев ознакомился с Национальным музеем борцов за независимость Алжира. Во время посещения музея была представлена информация о движении Сопротивления алжирского народа против колониализма.

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