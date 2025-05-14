Достижение климатического финансирования в 300 млрд долларов на COP29 связано с доверием к независимой политике Азербайджана - замминистра (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Достижение климатического финансирования в 300 миллиардов долларов на COP29 связано с доверием к независимой политике Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев во время выступления на расширенном заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) на тему "Подъем Глобального Юга и Запад: Роль Азербайджана, новые возможности для сотрудничества и развития".

"Азербайджан отдает предпочтение многополярности в своей внешней политике", - сказал он.

Замминистра отметил, что Глобальный Юг развивается с экономической и политической точек зрения.

"Государства Глобального Юга, в которых сосредоточено 85 процентов мирового населения и 39 процентов мирового валового внутреннего продукта, в настоящее время переживают период как экономических, так и политических преобразований", - сказал он.

Замминистра также сказал, что G20 уже приняла африканские страны в качестве полноправных членов. Расширяется и организация БРИКС, к ней присоединились 4 полноправных члена, двое из которых - страны Африки.

Я.Рафиев подчеркнул, что сближение в период после COP29, в частности, между Африкой, Ближневосточным регионом и Азербайджаном, также важно с точки зрения обеспечения последовательности этой позиции.

"Азербайджан, который успешно организовал и провел COP29, еще раз подтвердил свои глобальные лидерские качества. Была установлена цель достижения климатического финансирования в размере 300 миллиардов долларов США. Обеспечение этого финансирования для Глобального Юга является важным шагом для установления климатической справедливости. В Баку удалось достичь консенсуса среди 198 стран-участниц. Возможность принятия такого сложного решения обусловлена доверием к Азербайджану, его независимой и беспристрастной политике. Государства с разными и даже противоречивыми позициями увидели в нас страну, способную сыграть роль моста, доверились нам. В результате этого мы смогли выступить с предложениями, достичь компромиссов и обеспечить исторические итоги COP29", - добавил замминистра.

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