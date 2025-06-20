Представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса посетили галерею Yurd в Лачине (ФОТО) (Обновлено)

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ЛАЧИН /Trend/ - В рамках визита в Лачин представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса посетили киностудию Hoçazfil и галерею Yurd.

Как сообщает в пятницу местный корреспондент Trend, во время визита представители ознакомились в киностудии с различными макетами, использованными в фильмах.

В галерее Yurd гостям были представлены Карабахские ковры. Особый интерес вызвали ковры, сотканные в Лачине. Гостям наглядно продемонстрировали процесс ковроткачества, в том числе, как набрасываются петли.

Отметим, что в визите принимают участие послы, представители международных организаций, военные атташе - всего около 100 дипломатов.

Делегацию сопровождает помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

21 июня представители дипломатического корпуса отправятся в города Шуша и Агдам.

09:23

ЛАЧИН /Trend/ - Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Лачинский район.

Как сообщает в пятницу местный корреспондент Trend, дипломаты были встречены в Лачинском международном аэропорту. Во время ознакомления с аэропортом делегации была предоставлена подробная информация о нем.

В рамках поездки в Лачин запланировано посещение дипломатами ряда мест. В частности, знакомство с комплексом отдыха «Лачин», киностудией Hoçazfil, галереей Yurd, центром Lacinema, а также с побережьем реки Хакари, местностью под названием Сейрангях и центром Gilabi Ceramics.

Делегацию сопровождает помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

Новость обновляется

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