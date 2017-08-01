В Азербайджане госслужащие должны будут раз в пять лет сдавать экзамен - ГЭЦ

БАКУ /Trend/ - Лица, работающие на государственной службе в Азербайджане, должны будут раз в пять лет снова сдавать экзамен, сказала во вторник председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По словам главы ГЭЦ, лицам, участвующим в экзамене по приему на госслужбу, и принятым на работу выдается сертификат. «Через пять лет этот сертификат утрачивает юридическую силу. Поэтому они вновь должны будут участвовать в экзамене», - сказала Малейка Аббасзаде.

Малейка Аббасзаде отметила, что объявлено общее собеседование для приема на госслужбу: «В нем могут участвовать лица, имеющие статус госслужащего, и входящие в базу резервных кадров. Для проведения общего собеседования в ГЭЦ обратилась 41-а государственная организация. Уже начался прием документов для желающих участвовать в общем собеседовании: этот процесс продлится в течение 20 дней, а затем будет объявлен график проведения общего собеседования».

В заключение глава ГЭЦ добавила, что для приема на госслужбу в октябре планируется провести новый вид тестового экзамена.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)