Украинский спортсмен взял последнее "золото" Чемпионата Европы по стрельбе в Баку

3 августа 2017 19:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Украинец Игорь Кизима завоевал золотую медаль соревнований по стрельбе на дистанции с 50 метров по движущейся мишени среди юниоров на Чемпионате Европы по стрельбе в Баку.

Украинский стрелок набрал 387 баллов.

“Серебро” получил Андреас Бергстром (379 баллов), а “бронзу” - Валерий Давыдов (378 баллов).

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля. На протяжении 14 дней за “золото” боролись спортсмены из более чем 20 стран, в том числе России, Украины, Германии, Сербии, Швеции, Швейцарии, Франции, Финляндии, Болгарии, Португалии, Латвии, Греции и т.д.

(Автор: Азад Гасанли)

Azernews Newspaper
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