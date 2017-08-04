Завтра в Азербайджане будет до 40 градусов тепла

4 августа 2017 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу температура воздуха в Азербайджане повысится до 40 градусов, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана

В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, слабый северный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 23-26, днем - 34-38, в Баку ночью - 24-26, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра без осадков. Умеренный восточный ветер.

Ночью 20-25, днем - 35-40, в горах ночью - 15-20, днем - 27-32 градуса тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане сохранится жаркая погода
Общество 2 августа 12:55
Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла
Общество 1 августа 13:40
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла
Общество 31 июля 13:06
В августе температура воздуха в Азербайджане будет близка к климатической норме
Общество 31 июля 12:48
В воскресенье в Азербайджане сохранится жаркая погода
Общество 29 июля 12:41
В субботу в Азербайджане будет до 42 градусов тепла
Общество 28 июля 13:30
Завтра в Азербайджане будет до 40 градусов тепла
Общество 27 июля 13:59
В Азербайджане вновь повышается температура воздуха
Общество 26 июля 16:32
Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла
Общество 25 июля 12:52
В Баку сохранится ветреная погода
Общество 24 июля 14:27
Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла
Общество 23 июля 12:33
В воскресенье в Баку будет до 38 градусов тепла
Общество 22 июля 13:27
В субботу в Азербайджане будет до 42 градусов тепла
Общество 21 июля 14:55
В Азербайджане сохранится жаркая погода, местами - до 42 градусов
Общество 20 июля 17:37
В Азербайджане сохранится жаркая погода
Общество 19 июля 15:02
До конца недели в Азербайджане ожидается жаркая погода
Общество 18 июля 13:40
Завтра в Азербайджане будет до 39 градусов тепла
Общество 17 июля 15:20
В воскресенье в Баку будет до 35 градусов тепла
Общество 15 июля 11:58