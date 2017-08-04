Завтра в Азербайджане будет до 40 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В субботу температура воздуха в Азербайджане повысится до 40 градусов, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана

В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, слабый северный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 23-26, днем - 34-38, в Баку ночью - 24-26, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра без осадков. Умеренный восточный ветер.

Ночью 20-25, днем - 35-40, в горах ночью - 15-20, днем - 27-32 градуса тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)