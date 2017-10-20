В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части войск ПВО (ФОТО)

20 октября 2017 19:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства обороны, приняв участие в открытии новой воинской части войск противовоздушной обороны (ПВО), ознакомились с созданными условиями для военнослужащих.

Как сообщает в пятницу пресс-служба минобороны, руководство министерства осмотрело штаб, солдатскую казарму, столовую, медицинский пункт, плац, спортивный городок, а также другие служебные и административные объекты воинской части.

Затем министр обороны, побывав в пункте боевого управления, поинтересовался предназначением и тактико-техническими характеристиками установленных многоцелевых радиолокационных станций, пусковых установок и других боевых средств.

Министру обороны было доложено, что находящееся в распоряжении воинской части самое современное вооружение и военная техника способны обнаружить, определить параметры полета и в сложной помеховой обстановке уничтожить аэродинамические цели и баллистические ракеты, а также все виды других воздушных целей.

Высоко оценив боевую готовность личного состава, продемонстрировавшего профессиональные умения и знания, министр обороны дал соответствующие указания командованию ВВС.

Azernews Newspaper
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