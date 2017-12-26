Бакинская станция скорой помощи перейдет на электронный документооборот

БАКУ /Trend/ - В 2017 году Бакинская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи выдвинула ряд эффективных предложений по совершенствованию работы с документацией.

Как сообщили Trend в министерстве здравоохранения, разрабатываются электронные формы «Листа вызова», «Листа для неонатальной перевозки», подготовленного для транспортировки младенцев и новорожденных из одного медицинского учреждения в другое, «Ежедневного листа работы». Цель – адаптировать неотложную медицинскую помощь к современным требованиям и сэкономить время, которое врач неотложной помощи тратит на оформление документов.

Электронная версия «Листа вызова» будет загружена в планшеты и станет использоваться врачами скорой помощи, тем самым способствуя развитию электронного здравоохранения и помогая осуществлению электронной системы управления с использованием «Электронной карты здоровья».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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