Новый рекорд Международного аэропорта Гейдар Алиев – 4 млн пассажиров в год

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев – главные воздушные ворота столицы Азербайджана – зафиксировал очередной рекорд. В 2017 году было обслужено 4,06 миллиона пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта, распространенном в четверг.

В 2017 году в общей сложности 55 авиакомпаний выполнили регулярные и чартерные рейсы. Международный аэропорт Гейдар Алиев встретил восемь новых перевозчиков – Air Arabia, Wataniya Airways, ISR Air, Mahan Air, Jazeera Airways, IrAero, авиакомпанию «Икар» (бренд PegasFly) и первого азербайджанского лоукостера Buta Airways.

За отчетный период на долю национального авиаперевозчика ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) пришлось 2,2 миллиона пассажиров, лоукостера Buta Airways – 92 тысячи пассажиров. В то же время было зафиксировано 114 тысяч транзитных и 50 тысяч пассажиров на чартерных рейсах.

На международные рейсы пришлось 85 процентов пассажиропотока. 46 процентов от международных перевозок бакинского аэропорта пришлось на долю AZAL и Buta Airways, 54 процента - иностранных авиаперевозчиков.

В десятке самых популярных международных направлений – Москва, Стамбул, Дубай, Киев, Тегеран, Анталия, Тбилиси, Багдад, Доха и Санкт-Петербург. По этим направлениям полеты совершили 2,52 миллиона пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тысяч квадратных метров.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория «4 звезды» от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте 2017 года бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

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