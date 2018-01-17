В Азербайджане подписан План мероприятий по борьбе с экстремизмом

17 января 2018 22:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по работе с религиозными структурами, Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана подписали План мероприятий по продолжению борьбы с религиозным экстремизмом в 2018 году, сообщили Trend в среду в Госкомитете.

Документ предусматривает проведение во всех регионах республики совместных семинаров по борьбе с религиозным экстремизмом и обуславливающими его причинами, налаживание координации между структурами, осуществляющими деятельность в этой области. В ходе мероприятий, в которых также примут участие представители общественности, планируется проведение широкого обмена мнениями на тему текущего состояния отношений государство - религия в Азербайджане, угроз, существующих в данной сфере, а также правовых основ борьбы с религиозным экстремизмом, традиций мультикультурализма и толерантности в нашей стране, сотрудничества между представителями различных религий и конфессий.

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