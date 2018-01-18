В Азербайджане создается база данных отечественных ученых, работающих за рубежом

18 января 2018 04:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) создает электронную базу данных отечественных ученых, осуществляющих научную деятельность за рубежом.

Об этом в интервью Trend сказал вице-президент НАНА Иса Габиббейли.

По его словам, в настоящее время в данном направлении ведутся соответствующие работы.

Он отметил, что в базу данных будет включена биография ученых, а также информация об их научных трудах.

"База данных поможет соответствующим структурам НАНА наладить контакты с нашими известными соотечественниками, работающими в различных странах мира. Помимо этого, ее создание поможет нам в реализации совместных проектов с соотечественниками. Они, в свою очередь, смогут оказать содействие в привлечении научных учреждений Азербайджана к грантовым программам и проектам, осуществляемым за рубежом. Мы также будем прилагать усилия, направленные на участие наших соотечественников в реализуемых в Азербайджане программах и проектах, требующих совместной деятельности. Кроме того, это поможет развитию научных связей",-пояснил Габиббейли.

Вице-президент академии также сообщил, что НАНА уточняет и количество азербайджанских ученых, осуществляющих деятельность за пределами страны.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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