В Баку будет реализован пилотный проект по безопасности движения (ВИДЕО)

24 января 2018 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку будет реализован пилотный проект в сфере безопасности движения, сообщили Trend в среду в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Было отмечено, что БТА совместно с минобразования провело исследование в связи с изучением транспортных условий, дорожной инфраструктуры и ситуации с обеспечением безопасности пешеходов в районе средних школ №№ 189 и 190. На основании его итогов было подготовлено предложение по реализации пилотного проекта.

На указанной территории был выявлен ряд проблем, в числе которых незаконная парковка на тротуарах и второй полосе, отсутствие в ряде мест предупреждающих знаков, неудовлетворительное состояние условий для людей с ограниченными физическими возможностями, относительно высокая скорость движения на прилегающих улицах и др. недочеты. Меры, предлагаемые в проекте, помогут улучшить ситуацию с дорожным движением на территории.

Отметим, что проект был рассмотрен и утвержден Комиссией по безопасности дорожного движения Кабмина. В ближайшее время ожидается реализация предложенных изменений.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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