В Азербайджане создаются новые сорта лимона и чая

БАКУ /Trend/ - В настоящее время ведутся исследования по созданию новых сортов чая и лимона в почвенно-климатических условиях Лянкяран-Астаринского региона Азербайджана.

Об этом в среду сказал на заседании президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) директор Лянкяранского регионального научного центра, доктор аграрных наук Фарман Гулиев, выступая с отчетным докладом о научной и научно-организационной деятельности центра.

Гулиев подчеркнул, что главной задачей, поставленной перед научным центром, является создание сортов и кустов чая в своеобразных почвенно-климатических условиях Лянкяран-Астаринского региона и передача их хозяйствам.

Он отметил, что в прошлом году были проведены исследовательские работы по клоновой селекции, на основании собранных образцов в Государственной службе по регистрации сортов растений и контролю семян при минсельхозе было определено высокое качество чая.

По словам Гулиева, целью исследования сортов лимона Лянкярана является сохранение и восстановление морфологической, биологической и экономической значимости менее распространенных в местных условиях сортов, оценка этих сортов на основе современных критериев селекции, выбор и создание новых сортов по показателям качества.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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