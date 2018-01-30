В ресторанах и детских учреждениях Азербайджана работают больные туберкулезом - минюст

30 января 2018 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня во многих ресторанах и детских учреждениях Азербайджана работают лица с открытой формой туберкулеза, которых никто не контролирует. Об этом сказал начальник Главного медицинского управления Минюста Рафаэль Мехтиев, выступая сегодня на слушаниях посвященных теме - «Глобальные вызовы и обязательства: борьба с туберкулезом в Азербайджане».

Рафаэль Мехтиев напомнил, что в советское время была определенная облигатная группа, и входящие в эту группу лица проходили систематическое обследование, и эта работа находилась под особым контролем. «Сегодня этот опыт забыт, и во многих ресторанах, детских учреждениях работают лица с открытой формой туберкулеза, и их никто не контролирует. В прошлом, работающих в таких объектах лиц обследовали в принудительном порядке раз в три-четыре месяца. Эту практику необходимо восстановить, и осуществлять серьезный контроль», - сказал начальник Главного медуправления.

Рафаэль Мехтиев сказал, что вышедшие не свободу заключенные должны находиться под контролем.

Отметив, что в последние годы этот контроль осуществлялся совместно с НПО, Рафаэль Мехтиев добавил, что опыт подтверждает, что у этих заключенных при повторной судимости обнаруживается острая форма туберкулеза. «Это говорит о том, что после выхода на свободу они не лечились от туберкулеза и по истечению определенного времени возвращаются с острой формой болезни. Поэтому контроль таких заключенных крайне важен», - подчеркнул начальник Главного медуправления.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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