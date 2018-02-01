Молодые учителя составляют почти треть педагогов в азербайджанских школах

БАКУ /Trend/ - В общеобразовательных школах Азербайджана возраст 28 процентов учителей - до 35 лет, сказал в четверг на встрече с группой учителей и.о. министра образования, замминистра Джейхун Байрамов.

По его словам, в последние годы были проведены целенаправленные меры по повышению профессионального уровня и имиджа учителей.

Байрамов напомнил, что в прошлом году в результате прозрачного проведения конкурса по трудоустройству учителей на работу были приняты до шести тысяч учителей, к 3794 из которых были применены поощрительные меры.

Замминистра образования также сказал, что сегодня в общеобразовательных школах Азербайджана работают 151 458 учителей, из которых 42 263 - молодые учителя в возрасте до 35 лет. Это 28 процентов от общего числа учителей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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