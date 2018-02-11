Среди пассажиров разбившегося АН-148 был один азербайджанец

БАКУ /Trend/ - Среди пассажиров потерпевшего крушение в России пассажирского самолета "Саратовских авиалиний" был один азербайджанец - Гахраманов Намиг.

Список пассажиров самолета опубликован на сайте МЧС России.

Отметим, что в воскресенье пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из "Домодедово" в Орск. На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Как сообщает ТАСС, в результате крушения выживших нет.

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