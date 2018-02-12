В оползневой зоне Баку созданы специальные посты

12 февраля 2018 19:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Интенсивные осадки оказали влияние на ситуацию в оползневой зоне в Сабаильском районе Баку, на участке жилого массива Баилово. Дождевая вода, заполняя трещины, также проникла в нижние слои почвы. В результате были полностью разрушены четыре и частично один частный дом.

Об этом в понедельник сказал Trend заместитель заведующего отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам аппарата главы Исполнительной власти Сабаильского района Исрафил Керимов.

По его словам, в связи со своевременным переселением населения с данного участка пострадавших нет. В результате неотложных мер, проведенных Исполнительной властью, имущество граждан, находившееся в разрушенных домах и домах, находящихся вблизи них, было перевезено в другие места.

«Оползни на этих участках происходили давно. Согласно архивным данным, первые такие случаи были зарегистрированы в 1842, 1847 и 1874 годах. И после этого на этом участке происходили оползни, последний крупный оползень произошел в 2000 году», - сказал Керимов.

По его словам, в 19 веке на этом участке никто не проживал, но в этот период оползни также продолжались.

«В результате проведенных нами исследований было установлено, что примерно 20-25 процентов домов, построенных в 60-70 годах, и остальные дома, построенные в 1990-2000 годах, относятся к незаконным», - сказал представитель Исполнительной власти.

Керимов сказал, что пока рано что-то говорить о причинах оползней в поселке Баилово.

«Но согласно первоначальной оценке экспертов, активность оползней связана с процессами, происходящими в почве», - сказал Керимов.

Он отметил, что для защиты имущества жителей, переселенных из зоны оползня, и с целью недопуска их в опасную зону созданы посты.

«В убежище, созданном Исполнительной властью района в школе номер 163, есть все необходимые условия», - сказал Керимов.

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