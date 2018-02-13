Парламент Азербайджана обсудил законопроект о лицах, имеющих инвалидность

БАКУ /Trend/ - Законопроект "О правах лиц, имеющих инвалидность" обсуждался во вторник на пленарном заседании парламента Азербайджана.

Председатель комитета по вопросам труда и социальной политики Хады Раджабли рассказал о законопроекте, отметив, что он состоит из восьми глав и 40 статей.

Депутат отметил, что в документе нашли отражение основные понятия, определение инвалидности, государственные гарантии лицам, имеющим инвалидность, их реабилитация и абилитация, обеспечение их занятости, образование, профессиональная подготовка, условия труда, обеспечение жильем и другие вопросы.

После обсуждения законопроект был принят в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.