О ситуации в зоне оползня вблизи бакинской телебашни

БАКУ /Trend/ - Оползневый процесс на Баиловском склоне вблизи бакинской телебашни приостановился, но, возможно, в глубоких слоях процесс продолжается.

Об этом во вторник сказал Trend начальник группы экспедиции геологического планирования Национальной службы геологоразведки министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Гасанов.

По его словам, невозможно установить процессы, происходящие в глубоких слоях земли.

«Мы были на этом участке за день до оползня, который произошел 24 января. Там никаких изменений не было, но на следующий день ситуация изменилась. Поэтому мы не можем дать точную информацию о каких-либо процессах в глубоких слоях. На данный момент на участке изменений не наблюдается», - сказал Гасанов.

Гасанов отметил, что в настоящее время проводятся подготовительные работы для проведения точных исследований на Баиловском склоне.

«Может быть, в ближайшие дни мы приступим к данным исследованиям. После установки реперов можно будет фиксировать даже незначительные сдвиги», - сказал начальник группы экспедиции.

По его словам, несмотря на то, что последний оползень на Баиловском склоне не столь большой, как оползень 7 марта 2000 года, приуменьшать нынешний случай нельзя.

Отметим, что 24 января в оползневой зоне в поселке Баилово произошел оползень. 98 домов в оползневой зоне находятся в аварийном состоянии, жители были переселены из своих домов и размещены на убежищах. Через несколько дней четыре дома полностью разрушились, два дома пришли в непригодное для проживания состояние.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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