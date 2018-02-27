Азербайджанский бренд SmartScoring и UEG продлевают сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский бренд SmartScoring, профиль которого - разработка и производство электронных систем подсчета оценок и судейства, хронометража и аккредитации для проведения спортивных соревнований, и Европейский союз гимнастики (UEG) подписали соглашение о продлении партнерства между двумя структурами, говорится в сообщении, распространенном на официальном сайте UEG.

Согласно сообщению, SmartScoring продолжит оставаться официальным партнером в течение 2018 году.

"После успеха нашего сотрудничества в прошлом году, мы решили продолжить партнерство. SmartScoring продолжит оказывать финансовую поддержку UEG и предоставлять систему подсчета очков на европейских турнирах", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечено, что стороны расширили условия контракта - SmartScoring пожертвует значительную сумму для программы развития, которая будет запущена в этом году. Платформа Gymtv.online будет развиваться дальше для того, чтобы гарантировать просмотр и повторную онлайн-трансляцию соревнований, проходящих под эгидой UEG.

Комментируя подписанное соглашение, президент UEG Фарид Гаибов отметил, что партнерство с SmartScoring позволяет обеспечивать согласованность между мероприятиями, проводимыми UEG и помогать местным оргкомитетам с дорогостоящей, но существенной частью турнира: системой результатов.

"Огромным преимуществом работы с SmartScoring в 2017 году стало повышенное внимание к спортивной презентации, которая поднимает наши европейские чемпионаты на новый уровень. Так мы идем вперед", - сказал Гаибов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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