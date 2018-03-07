В Азербайджане сказали, как можно предотвратить отравление угарным газом

БАКУ /Trend/ - Отравление угарным газом можно предотвратить. Для этого должны быть установлены специальные устройства, подающие сигнал при обнаружении угарного газа в квартирах. Если данные устройства будут установлены на газовых приборах, подача газа при появлении угарного газа будет приостановлена.

Об этом в среду сказал заведующий токсикологическим отделением Клинического медицинского центра в Баку Азер Магсудов.

По его словам, отравление угарным газом в основном происходит в ванной комнате.

Магсудов отметил, что человек, отравившийся угарным газом, в первую очередь должен быть выведен на свежий воздух.

«В связи со снижением температуры пострадавшего необходимо накрыть, дать горячую воду. У потерявших сознание нужно открыть рот и очистить полость рта от слюны, чтобы освободить дыхательные пути», - сказал Магсудов.

Магсудов отметил, что в январе этого года с отравлением угарным газом поступило 18 человек, в феврале – 20 человек, в марте – шесть человек. Все больные были отпущены домой. 70 процентов обратившихся составили женщины.

«Кроме того, в феврале поступили два человека с отравлением уксусной кислотой, 11 человек – с острой аллергической реакцией, возникшей в большинстве случаев после приема препаратов. Хоть и не каждый день, но через день обращаются 6-7 человек по поводу спиртных напитков», - сказал Магсудов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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