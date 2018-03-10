Задержаны граждане Шри-Ланка, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана (ФОТО)

10 марта 2018 17:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Восьмого марта на служебной территории пограничного отряда Гейтепе при попытке нарушения государственной границы Азербайджана в направлении Ирана были задержаны три гражданина Шри-Ланка, говорится в сообщении Государственной пограничной службы (ГПС), распространенном в субботу.

В тот же день на служебной территории пограничного отряда в Шамкире была задержана нарушившая грузино-азербайджанскую государственную границу Букавадзе Сара Ровшан гызы 1999 года рождения.

Девятого марта на служебной территории Отдельной пограничной дивизии в Нахчыване при попытке нарушения азербайджанской границы в направлении Ирана была задержана гражданка Узбекистана Ержашева Мавхудхов Гафуровна (1989 года).

Необходимые оперативно-следственные меры по указанным фактам продолжаются.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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