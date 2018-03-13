Федерация гимнастики Азербайджана торжественно отпраздновала "Йел чершенбеси" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во вторник Федерация гимнастики Азербайджана торжественно отпраздновала "Йел чершенбеси", сообщает Trend. Около Национальной арены гимнастики были зажжены костры, велись хороводы с участием сказочных персонажей Новруза – Косы и Кечала. Участников угостили традиционными праздничными блюдами и сладостями.

Скоро наступит один из самых древних, любимых и веселых праздников в Азербайджане – Новруз Байрамы, вобравший в себя традиционные ценности нашего народа. 30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлен Международным днем Новруза.

Фактически подготовка к празднику Новруз начинается за месяц до самой праздничной даты. Ведь пробуждение природы начинается именно с Новруза, и азербайджанский народ отмечает его очень торжественно и празднично, соблюдая ритуалы и традиции. Согласно народным сказаниям, Новрузу предшествуют четыре вторника (“чершенбе ахшамы”, но принято называть “чершенбе”), каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий. Так, каждую неделю во вторник отмечаются Су, Од, Йел и Торпаг (или называют Ахыр) чершенбе - соответственно вторники Воды, Огня, Ветра и Земли (или последний, предпраздничный). Пробуждение этих сил природы предвещает приход пятого, главного элемента, нового светлого дня – Новруза, начало возрождения и полного пробуждения земли.

Еще издревле азербайджанцы торжественно отмечали «Йел чершенбеси». Согласно поверьям, в этот день ветер приводит в движение пробудившиеся до него воду и огонь, раскрывает почки деревьев, весна вступает в свои права. Солнечные лучи прогревают воздух, а в селах начинается подготовка к весенне-полевым работам.

В народе этот день называют также "Külək oyadan çərşənbə" ("Вторник пробуждения ветров") или "Küləkli çərşənbə" ("Ветреный вторник"). В древности хозяйки проветривали дом и выносили проветриться на воздух постель: матрасы, подушки, стеганые одеяла, выбивали ковры, вытряхивали паласы. Жилье словно напитывали чистым воздухом и освежающим дыханием приближающейся весны.

В это день принято готовить плов на молоке ("südlü plov") или рассыпчатый плов из булгура. В самом деле, эти блюда не только вкусные, но и такие легкие, "воздушные", что как нельзя лучше подходят для угощения на праздник "Йел чершенбеси". И конечно, на столе должно быть обилие сухофруктов и разных десертов из зерна, в частности "сямяни халвасы" - халва на соке пророщенных зёрен пшеницы. В этот день на выросшее уже на пядь сямяни завязывают красную ленту.

Наши предки говорили "Нельзя ругать ветер" ("Yel əsdirəni söyməzlər"), что в те далекие времена было связано с культом ветра, который олицетворял воздух, необходимый человеку на протяжении всей жизни - от первого до последнего вздоха.

Согласно поверьям, в день "Йел чершенбеси" все четыре ветра - аг-йель, гара-йель, хазри и гилавар вырываются на свободу из "черного кувшина". Каждый из ветров одет в одежду определенного цвета: aг-йель (белый ветер) - в белую, гара-йель (черный ветер) - в черную, хазри (северный ветер) - в синюю, гилавар (южный ветер) - в красную.

Олицетворением могучей воздушной стихии считался "Yel Baba" ("Отец ветров"), который отражен в фольклоре в виде глубокого старца. Этот мифический старец помогал заблудившимся путникам находить дорогу домой. Для этого он посылал заплутавшим в лесу путникам клубок, который распутывался от его дуновений и по ниточке приводил прямо к дому.

А главным обрядом этого дня, конечно же, являются костры, которые обязательно должны разводить во всех дворах, ведь по древним поверьям огонь уносит с собой все прошлогодние невзгоды. Перепрыгивая через костер, мы как бы передаем огню все беды, напасти и разочарования – символический ритуал очищения перед Новрузом. Ни в коем случае нельзя заливать огонь водой. После того как костер погаснет, золу собирают и рассыпают по окрестностям - так мы показываем, что все наши невзгоды развеяны по ветру.

Кстати, этот день близок символу нашей столицы. Ведь Баку называют "Городом ветров". Название Баку, согласно разным версиям, связывают как с огнем, так и с ветром. Атши-Багуан, по одной из версий, - это древнее название города, приблизительное значение которого "Огни Багуана" (так называли Баку зороастрийцы - языческие племена, жившие на Абшеронском полуострове). Более поздние источники говорят о названии Бади–Кюба, означающем на древнеперсидском "Город ветров", а в дословном переводе – "Удар ветра".

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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