В Азербайджане созданы прекрасные условия для спортсменов - новичок сборной

БАКУ /Trend/ - Азербайджан создает прекрасные условия для спортсменов, сказал в пятницу Trend новичок сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Дарий Морозов.

Морозов, присоединившейся к сборной в январе, рассказал о своих первых впечатлениях.

“Я сам из России, родился и вырос в Москве. Выступать за Азербайджан меня пригласили в январе, и я сразу согласился, собрался за два дня и приехал в Баку. Здесь меня приняли очень тепло. Я очень доволен тренерским штабом, условиями для спортсменов - одним словом, всем. Азербайджан создает прекрасные условия для спортсменов. Остается только тренироваться и добиваться хороших результатов”, - сказал Морозов.

Спортсмен отметил, что он доволен своим выступлением.

“Это мой первый крупный старт, поэтому волнение немного присутствует. Впрочем, своим выступлением я доволен, сделал программу чисто, тренер доволен. Следующим стартом, скорее всего, станет чемпионат Европы - к нему буду поднимать базу и чистить комбинации. При этом там я буду выступать на всех шести снарядах”, - сказал гимнаст.

Морозов коснулся и своего необычного на первый взгляд имени.

“Меня так назвала мама. Это в честь персидского царя Дария I. Это имя обладает очень сильными характеристиками - ведь Дарий завоевал полмира. Кроме того, имя оригинальное. Зачем называть обычным именем? Это скучно”, - сказал Морозов.

По его словам, за его выступлениями сейчас следит вся семья и вместе с ней друзья и близкие.

"Все болеют за меня и очень переживают. Сам я выступаю спокойно, и это, кстати, также заслуга азербайджанских психологов – с нами здесь работает целая бригада, учит настраиваться на выступления. Раньше, когда я выступал, мне было очень страшно выходить на арену, не было уверенности. А в Азербайджане, хотя сегодня и самые крупные в моей жизни соревнования, я выступаю очень спокойно и за это тоже благодарен Федерации гимнастики Азербайджана", - сказал Дарий Морозов.

Он также выразил огромную благодарность болельщикам.

“Публика просто шикарная. Внутри все переворачивается, когда они тебя поддерживают. Спасибо большое всем болельщикам”, - сказал Морозов.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике.

Во второй день проходят квалификационные соревнования у мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на коне и перекладине. Женщины будут бороться за путевку в финал в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

Азербайджан во второй день соревнований среди мужчин представляют Мурад Агарзаев, Дарий Морозов и Тимур Байрамов, а среди женщин - Юлия Иншина, Мария Смирнова и Марина Некрасова.

Всего в соревнованиях, которые продлятся до 18 марта, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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