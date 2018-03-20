Завтра в Баку до 17 градусов тепла

20 марта 2018 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник.

Вечером местами вероятны кратковременные дожди. Утром в некоторых местах будет слабый туман. Ветер северо-западный, временами усиливающийся.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью ожидается 8-10, днем 12-17 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана в течение дня, в основном, без осадков, в некоторых местах ожидаются грозы, дожди, в горных районах выпадет снег, град. В некоторых местах будет туман. Ветер западный, порывистый.

Температура воздуха ночью 4-9, днем 19-24 градусов тепла, в горах ночью 4-9 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла.

Azernews Newspaper
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