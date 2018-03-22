Завтра в Азербайджане ожидается ветреная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами - слабый туман, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенного в четверг.

Временами усиливающийся северо-западный ветер к вечеру станет умеренным.

Температура воздуха ночью ожидается 6-8, днем 10-14 градусов тепла.

23-25 марта в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер временами будет усиливаться.

В Нахчыванской Автономной Республике будет преимущественно без осадков, но утром местами ожидается кратковременный дождь. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью 4-9, днем составит 20-25 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском и Дашкесан-Гядабейском районах преимущественно без осадков. Ночью и утром - туман, морось. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью 1-6, днем 10-15 градусов тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах преимущественно без осадков. Местами утром - туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью 6-10, днем 18-23 градусов тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах преимущественно без осадков, но в некоторых восточных районах ожидаются дожди. В отдельных местах возможен туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 4-9, днем 15-20 градусов тепла, в горах - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла.

В Центральном Аране: Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейляганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах преимущественно без осадков, ночью местами - туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью 6-10, днем 17-22 градуса тепла. Северо-восточный ветер днем временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью 7-10, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью 1-6, днем 14-19 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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