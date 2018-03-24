В воскресенье в Баку будет до 11 градусов тепла

24 марта 2018 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу.

К ночи местами ожидаются слабый туман, морось. Сильный северо-западный ветер во второй половине дня перейдет в умеренный.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью - 6-9, днем - 9-11 градусов тепла.

В районах Азербайджана вечером и ночью местами ожидается дождь, возможны грозы. Осадки местами будут интенсивными. На горных территориях прогнозируются снег, град. Утром местами туман. Порывистый западный ветер.

Ночью - 1-6, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 2-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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