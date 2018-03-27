За религиозную экстремистскую деятельность будут лишены гражданства Азербайджана более 200 лиц

27 марта 2018 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году за религиозную экстремистскую деятельность были подготовлены заключения о лишении гражданства Азербайджана 202 лиц.

Подготовленные Государственной миграционной службой заключения были направлены для рассмотрения в суд.

Отметим, что также в 2017 году были изучены 31507 документов, поступивших от физических лиц и различных организаций в связи с установлением принадлежности к гражданству Азербайджана, и с учетом документов, находившихся в производстве с позапрошлого года, было установлено гражданство Азербайджана 27088 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане задержан 21 мигрант
Общество 20 февраля 20:09
В Азербайджане за нарушения задержаны 26 мигрантов
Общество 16 февраля 16:12
В Азербайджане задержаны 11 незаконных мигрантов
Общество 12 февраля 16:22
В Азербайджане задержано несколько десятков незаконных мигрантов из Индии
Общество 2 февраля 18:20
В Азербайджане задержаны нелегальные мигранты
Общество 29 января 17:05
В Азербайджане предлагается облегчить получение некоторыми лицами гражданства
Общество 26 января 15:53
В Азербайджане задержаны иностранцы, создавшие незаконный канал миграции
Общество 22 января 18:24
От армянского гражданства отказалось более 15 тысяч человек
Армения 10 января 09:36
Гражданство Азербайджана предоставлено 573 иностранцам – Миграционная служба
Политика 18 декабря 2017 12:05
С 2003 года гражданство США получили 11 623 уроженцев Грузии
Грузия 16 декабря 2017 14:32
В Туркменистане назначен глава миграционной службы
Туркменистан 14 ноября 2017 08:52
Граждане Грузии смогут иметь двойное гражданство
Грузия 10 ноября 2017 16:16
Почти 800 иностранцам ограничен въезд в Азербайджан
Общество 25 октября 2017 17:58
С начала года в Азербайджан на постоянное проживание прибыли более 2000 человек
Общество 16 октября 2017 23:36
За незаконное проживание в Азербайджане задержано 13 иностранцев
Общество 7 августа 2017 18:15
В октябре из Азербайджана было выдворено более 2000 иностранцев
Политика 15 ноября 2016 16:11
В Баку обсудят проблемы миграции на пространстве СНГ
Общество 10 октября 2016 16:08
В августе из Азербайджана было выдворено более 3000 иностранцев
Общество 16 сентября 2016 23:54