Завтра в Баку солнечно, до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

На Абшеронском полуострове ночью ожидается 5-7, днем 10-14 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85, днем 55-65 процентов.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, в отдельных местах туман, утром восточных районах морось. Восточный ветер днем временами будет усиливаться.

Ночью 3-8, днем 14-19 тепла, в горах ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 6-11 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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