BP и партнеры инвестировали более $2 млн в подготовку менеджеров в Азербайджане (ФОТО)

6 апреля 2018 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 2011 по 2018 годы компания BP вместе со своими партнерами по разработке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шах Дениз" вложила более двух миллионов долларов в программу "Школа управления проектами" (School of Project Management - SPM), созданную с целью подготовки профессиональных менеджеров проектов.

Об этом сказал вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли в пятницу на церемонии, посвященной пятому выпуску SPM.

SPM является совместным проектом, который осуществляется Бакинской высшей школой нефти (БВШН) в сотрудничестве с британской компанией TwentyEighty Strategy Execution на основе программы магистратуры Университета Джорджа Вашингтона (США) при организационной поддержке компании BP и партнеров. На церемонии были вручены магистерские сертификаты 52 выпускникам.

SPM была учреждена в январе 2011 года, и с тех пор ее выпускниками стали 377 человек. 357 участников получили сертификат слушателей программы, 334 - магистерские сертификаты, а число представленных организаций достигло 141.

Выпускники этого этапа представляют правительственные, нефтегазовые, страховые, строительные и образовательные организации из государственного и частного секторjdа.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов, выступив на мероприятии, сообщил, что в данной программе приняли участие 24 сотрудника БВШН.

Проект реализуется поэтапно. Одной из основных его целей было обучение учебной программой местных специалистов. В рамках четвертой фазы эта цель была достигнута, и на сегодняшний день обучающий состав полностью состоит из местных специалистов.

"Целями создания школы были помощь в повышении существующего уровня управления проектами, а также развитие навыков проектного управления в долгосрочной перспективе. Одним из главных достижений проекта стала его национализация", - сказал Асланбейли.

SPM состоит из семи модулей - управление проектами, руководство проектом, управление и связь, управление рисками, планирование и контроль над бюджетом, применение механизмов управления и подготовка к экзамену специалиста по управлению проектами.

функционирует при сотрудничестве с Университетом Хазар и компанией ESI International.

(Автор: Максим Цурков)

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