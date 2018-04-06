Завтра в Баку сохранится ясная и солнечная погода

6 апреля 2018 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер южный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

На Абшеронском полуострове ночью ожидается 6-8, днем 13-18 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 55-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью 5-10, днем 15-21 градус тепла, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

До девятого апреля слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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