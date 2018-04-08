Самолет AZAL, столкнувшийся с птицей, успешно вернулся в аэропорт

8 апреля 2018 19:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Самолет ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Airbus A320, выполнявший рейс из Баку в Нахчыван, при наборе высоты столкнулся с птицей. Об этом сообщил Trend в воскресенье глава пресс -службы AZAL Паша Кесамански.

"В связи с этим командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. Посадка прошла успешно",- сказал Кесамански.

По его словам, воздушное судно сейчас осматривают техники. Пассажиры рейса вылетят в Нахчыван другим самолетом.

(Автор: Илькин Шафиев)

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