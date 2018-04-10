Вклад RUN GROUP в азербайджанское здравоохранение

БАКУ /Trend/ - Компания RUN GROUP, которая добилась ряда успехов в своей деятельности ради прогресса в Азербайджане, в рамках многочисленных социальных проектов также способствует развитию системы здравоохранения. С этой целью компания организовала в Баку семинар с участием известных израильских специалистов-медиков и ведущих врачей и хирургов Азербайджана, который позволил извлечь выгоду из обмена мнениями и послужит более активному развитию здравоохранения в наших странах.

RUN GROUP организовала в Баку научный семинар по современной кардиологии при поддержке Азербайджанской медицинской ассоциации. Семинар был посвящен вопросам кардиологии, кардио-радиологии и нелабораторного экспресс-анализа.

Выступившая на мероприятии, президент компании RUN GROUP Ирана Талышханова подчеркнула, что мероприятие будет способствовать обмену мнениями между ведущими азербайджанскими специалистами-медиками и, в конечном счете, положительно повлияет на благосостояние народа.

«Большинство смертельных болезней в мире связаны с проблемами сердечно-сосудистой системы, поэтому необходимо укрепить это направление здравоохранения, внедрять в медицину инновационные технологии и методы, улучшать уровень специалистов, предоставлять новейшее диагностическое оборудование для лечебных центров и улучшать качество медицинских услуг, предоставляемых населению. Этот фактор риска из-за своей масштабности находится в центре внимания наших врачей и израильских партнеров, которые представляют очень продвинутых специалистов», - отметила президент компании.

И. Талышханова также заявила, что это мероприятие - всего лишь одна из сфер социальной деятельности компании, которая основывается на ее общественной миссии. «RUN GROUP уже приступила к реализации нового проекта под названием «Здоровье и медицина будущего в Азербайджане», и будет способствовать развитию азербайджанского здравоохранения».

В мероприятии приняли участие председатель Азербайджанской медицинской ассоциации доктор Нариман Сафарли, председатель Азербайджанского кардиологического общества, профессор Тофиг Джахангиров, а также профессора из разных медицинских учреждений. Участники семинара получили информацию о самых современных методах и технологиях, применяемых при диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Выступивший на семинаре, директор Института Кардиологии при Государственном университете Израиля Хадасса, инвазивный кардиолог профессор Борис Варшицкий, рассказал о стратегии инвазивного лечения инфаркта миокарда, что наблюдалось с ростом сегмента ST. Он поделился своими знаниями из своего богатого мирового опыта в изучении и лечении этой формы сердечной недостаточности.

Вице-президент израильской компании Novamed, известный в области медицины, профессор Гавриэль Шальмиев затронул актуальные проблемы, связанные с использованием инновационных технологий в диагностике и инфаркте миокарда. Говоря об использовании неклинических и не амбулаторных средств, он отметил, что с помощью такого оборудования можно спрогнозировать развитие болезни даже у себя дома и тем самым предостеречься от опасных осложнений.

На семинаре также выступил азербайджанский врач Института кардиологии Государственного университета Хадасса Ильгар Тахироглу. Он выступил с темой «Транскатетерная имплантация аортального клапана: новые перспективы».

После своих выступлений лекторы ответили на многочисленные вопросы местных экспертов. Отметим, что вопросы азербайджанских медицинских специалистов были высоко оценены их израильскими коллегами.

Председатель Азербайджанского кардиологического общества Тофиг Джахангиров отметил, что информация о новшествах в кардиологии прозвучавшая на семинаре будет очень полезна для азербайджанских специалистов:

«Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в мире. Поэтому в сегодняшнем международном мероприятии на основе данных о болезнях была дана обширная информация об инновациях в кардиологии. Каждый кардиолог нуждается в этих инновациях. Сегодня на мероприятии обсуждались новшества в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Была дана информация об ST расширении, инфаркте миокарда и его диагностике.

Рост здравоохранения в Азербайджане на сегодняшний день очевиден. В результате этого роста в Азербайджане случаи сердечно-сосудистых заболеваний были уменьшены. Меры, предпринятые в международном масштабе имеют большую силу. Предлагаю организовывать такие мероприятия в регионах, с научным и инновационным обменом, предоставляемыми с обеих сторон. В Азербайджане сегодня доступны высокие технологии, необходимые для лечения и изучения этих болезней. А на семинаре была дана информация об особенностях израильской аппаратуры, которая также известна во всем мире благодаря своему высокому качеству. Думаю, эта информация также будет полезна для наших врачей», - сообщил профессор Тофиг Джахангиров.

В беседе с представителями местных СМИ профессор Борис Варшицкий из Института Кардиологии при Государственном университете Израиля Хадасса отметил, что видит большие перспективы в сотрудничестве между нашими странами.

«Цель нашего визита в Баку – познакомиться с врачами, кардиологами, в основном с теми кто занимается по моей специальности (инвазивная кардиология), найти общие пути для кооперации, взаимообогащения нашей практики и, может быть, даже создания новых технологических связующих элементов, которые помогут в лечении наших больных.

Я вижу несколько плоскостей нашего сотрудничества. Во-первых, взаимообучение, даже сегодня в нашем госпитале в Израиле работает несколько врачей из Азербайджана, которые повышают свою квалификацию. Во-вторых, двухсторонние консультации, к примеру, консультация наших специалистов здесь в Азербайджане, и консультация и консилиум с азербайджанскими специалистами, при помощи телекоммуникаций. В-третьих, совместное изучение новых препаратов и проведение новых исследований.

Меня очень тепло приняли в Азербайджане, я познакомился с новыми людьми и вижу большие перспективы для нашего сотрудничества», - сообщил кардиолог.

Азербайджанский сотрудник того же Института (Институт Кардиологии Государственного университета Израиля Хадасса), инвазивный кардиолог Ильгар Тахироглу также сказал, что гордится тем, что делится своими знаниями и зарубежным опытом со своими соотечественниками на родине: «На семинаре я дал информацию об оперировании сердечного клапана. И я очень горжусь, что могу выступать здесь и делиться опытом со своими соотечественниками».

Следует отметить, что организатор семинара компания RUN GROUP привлекает инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана и продолжает достигать успехов в этом деле.

«Этот семинар, который был встречен с большим интересом, является основой для новой традиции нашей компании. RUN GROUP создает свое новое медицинское и социальное направление работы. Мы планируем проводить подобные мероприятия не только в Баку, но и в регионах, приглашать медицинских специалистов из заграницы для обмена опытом и вносить свой вклад в развитие здравоохранения.

Как и в других социальных сферах, деятельность нашей компании в этой области осуществляется за счет проектов, основанных на иностранных инвестициях, которые мы привлекаем в нашу страну.

Новая дорожная карта развития Азербайджана и предпринятые в соответствии с этим шаги облегчают осуществление данных проектов и привлечение инвестиций в Азербайджан. Используя такую благотворную среду, мы хотим продемонстрировать свою поддержку нашей Родине, народу и государству», - заключила президент компании И. Талышханова.

Отметим, что во время визита израильских гостей в Баку RUN GROUP заключил меморандум о сотрудничестве с Хадассой, а также договор о представительстве с Novamed.



Напомним, что Хадасса заложила опорные камни в фундамент здравоохранения Израиля, способствовала развитию его стандартов. Кроме того, Хадасса служит «мостом», ведущим к мирному сосуществованию народов. Она объединяет пациентов разных национальностей, рас и религий, создавая прочные связи между людьми, которые стучатся в её двери с просьбой об исцелении. В своей деятельности медицинская организация Хадасса стремится к совершенству медицинской помощи – милосердной и высокотехнологичной, отвечающей принципам гуманности и экономической эффективности, совершенству научных исследований, поднимающих медицину на новый уровень, к пользе всего человечества и совершенству обучения специалистов, которое гарантирует будущим поколениям безупречное качество здравоохранения и медицинских знаний».

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