В Азербайджане продолжается голосование в исправительном учреждении № 2 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На 37-м избирательном участке 14-го Хазарского избирательного округа, действующего в исправительном учреждении № 2, продолжается голосование в президентских выборах.

До 11:00 часов здесь проголосовало 650 осужденных. В целом, в 37-м избирательном участке зарегистрировано 1283 избирателя.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 12:00 часов, в президентских выборах в республике проголосовал 39,39 процентов избирателей, то есть, 2 093 343 избирателя.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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