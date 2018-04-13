Хочется ощутить поддержку болельщиков на ЧЕ в Баку – азербайджанская гимнастка

13 апреля 2018 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Чемпионате Европы по прыжкам на батуте в Баку особенно хочется ощутить поддержку своих болельщиков, сказала Trend в пятницу азербайджанская гимнастка Вероника Земляная.

По ее словам, самая главная задача на домашнем ЧЕ – завоевать путевку на Евроигры-2019 в Минске

"Для этого нужно попасть в финал. В синхронных упражнениях в дуэте со Светланой Макштаревой хотим выиграть медаль. Лично для меня выход в полуфинал тоже будет большим скачком вперед. В синхронных упражнениях на медаль, конечно, больше шансов. Это не первые наши соревнования, мы уже выигрывали медали, хорошо "спрыгались" вместе. Кроме того, там поменьше соперниц и поэтому легче пройти квалификацию", – сказала Земляная.

Она отметила, что программа в синхронных выступлениях не менялась, но индивидуальная была усложнена.

"В числе основных соперниц были и остаются гимнастки из России и Беларуси. На этом домашнем чемпионате особенно хочется поддержки болельщиков, потому что ответственность выше и выступать сложнее", - сказала Земляная.

12-15 апреля в Баку проходит XXVI Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, в котором ожидается участие в общей сложности более 400 гимнастов из 25 стран.

Турнир объединяет в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации по всем видам программы как среди юниоров, так и взрослых, а также финалы среди команд.

14 апреля гимнасты (юниоры и взрослые) выступят в квалификации как в индивидуальной, так и в синхронной программах. Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде. А в последний день соревнований будут известны имена медалистов во всех четырех видах программы (индивидуальные и синхронные прыжки на батуте, прыжки на акробатической дорожке и двойном мини-батуте).

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.

(Автор: Максим Цурков)

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