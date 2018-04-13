Призываю всех приводить детей смотреть соревнования Чемпионата Европы – Александр Барабанов

БАКУ /Trend/ - Призываю всех приводить своих детей, чтобы они посмотрели соревнования Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, сказал в пятницу Trend заслуженный тренер Азербайджана по академической гребле Александр Барабанов, пришедший поболеть за азербайджанских спортсменов.
"Увидел соревнования по телевизору, и очень захотелось придти и посмотреть вживую. Могу сказать, что тут отличный зал, прекрасное восприятие и организация, чистота и аккуратность. Призываю всех приводить детей, учащихся спортшкол, считаю, что тренеры должны даже отменять тренировки и приводить воспитанников посмотреть соревнования чемпионата. Считаю, лучше один раз посмотреть на больших мастеров спорта, чем провести тренировку", - отметил Барабанов.
В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.
Сегодня проходят квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.
В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который продлится четыре дня на арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.
Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также проходят полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде.
Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)
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