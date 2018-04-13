Призываю всех приводить детей смотреть соревнования Чемпионата Европы – Александр Барабанов

БАКУ /Trend/ - Призываю всех приводить своих детей, чтобы они посмотрели соревнования Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, сказал в пятницу Trend заслуженный тренер Азербайджана по академической гребле Александр Барабанов, пришедший поболеть за азербайджанских спортсменов.

"Увидел соревнования по телевизору, и очень захотелось придти и посмотреть вживую. Могу сказать, что тут отличный зал, прекрасное восприятие и организация, чистота и аккуратность. Призываю всех приводить детей, учащихся спортшкол, считаю, что тренеры должны даже отменять тренировки и приводить воспитанников посмотреть соревнования чемпионата. Считаю, лучше один раз посмотреть на больших мастеров спорта, чем провести тренировку", - отметил Барабанов.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.