На Чемпионате Европы в Баку все просто отлично - голландский гимнаст

15 апреля 2018 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку все просто отлично, сказал голландский спортсмен Майкл Абрахамс, который выиграл бронзовую медаль в синхронных прыжках на батуте среди юниоров.

"Это первый раз, когда я выступаю не в командных соревнованиях, и я получил медаль. Так что, безусловно, я рад", - сказал Абрахамс.

Он отметил, очень хорошую организацию турнира в Баку.

"Я не понаслышке знаю, как здесь здорово устраивают турниры, ведь это мой второй визит в Азербайджан. Все сделано по высшему разряду, высококлассное оборудование, все отлично", - сказал Абрахамс.

Сегодня проходят индивидуальные финальные соревнования взрослых и юниоров по всем трем дисциплинам.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

(Автор: Максим Цурков)

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