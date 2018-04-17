Последствия селей в Загатальском районе устранены

17 апреля 2018 17:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Загатальском районе Азербайджана устранены последствия селей.

Об этом во вторник сказал Trend первый заместитель главы Исполнительной власти Загатальского района, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Тофиг Ахмедов.

Председатель комиссии сказал, что наибольший ущерб сели нанесли селу Мухах.

«Подвалы некоторых домов в этом селе были затоплены водой, от селя пострадали приусадебные участки. С помощью сотрудников районного отдела МЧС были расчищены дворы и дома», - сказал Ахмедов.

Ахмедов также отметил, что в результате селей дома серьезно не пострадали.

«Сель перевернул автомобиль, принадлежащий жителю данного села, нанесен ущерб некоторым посевным участкам. В настоящее время по поручению главы ИВ района и под его контролем проводится исследование, устанавливается нанесенный ущерб, после чего будет составлен акт и направлен в соответствующие структуры", - сказал Ахмедов.

Председатель комиссии отметил, что в настоящий момент нет никаких проблем в подаче электроэнергии и газа.

Напомним, что 15 апреля в результате сильного ливня в Загатальском районе вышли из русла реки Катех и Деличай, образовались сели. В результате схода селей были затоплены около 200 приусадебных участков и подвалы и первые этажи около 15 домов.

Из-за селя перевернулся и упал с моста в реку Катех автомобиль марки ВАЗ 2106.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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