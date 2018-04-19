На ряде улиц Баку будет ограничено движение

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 22:00 и до утра будет частично ограничено автомобильное движение по ул. Гасаноглу и ул. Фатали Хан Хайского в Наримановском районе Баку, говорится в четверг в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в четверг.

Ограничение связано с обновлением дорожной разметки.

Также отмечается, что с завтрашнего вечера на короткое время будет ограничено движение на части проспекта Гейдара Алиева от Сабунчинской дорожной развязки до Беюк-Шорской дорожной развязки.

Ограничение связано с ремонтно-строительными работами в рамках реконструкции дорожной инфраструктуры в Баку.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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