На ряде улиц Баку будет ограничено движение

19 апреля 2018 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 22:00 и до утра будет частично ограничено автомобильное движение по ул. Гасаноглу и ул. Фатали Хан Хайского в Наримановском районе Баку, говорится в четверг в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в четверг.

Ограничение связано с обновлением дорожной разметки.

Также отмечается, что с завтрашнего вечера на короткое время будет ограничено движение на части проспекта Гейдара Алиева от Сабунчинской дорожной развязки до Беюк-Шорской дорожной развязки.

Ограничение связано с ремонтно-строительными работами в рамках реконструкции дорожной инфраструктуры в Баку.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Госагентсво обратилось к водителям Азербайджана в связи с работами на дорогах
Общество 22 марта 17:01
Продолжаются ремонтные работы на одной из улиц Баку
Общество 5 марта 16:44
До конца года в Казахстане планируется сдать в эксплуатацию 420 км дорог
Бизнес 18 мая 2016 17:53
ЕБРР выделит свыше $100 млн на реконструкцию автодороги в Казахстане
Бизнес 18 февраля 2016 17:17