В зарубежной прессе опубликована статья об азербайджанском востоковеде Аиде Имангулиевой (ФОТО)

19 апреля 2018 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В еженедельной газете «Афаг» Кувейтского университета, имеющей широкую читательскую аудиторию, была опубликована статья азербайджанской студентки Центра языков этого университета Эльнуры Сулеймановой, посвященная жизни и творчеству арабиста, доктора филологических наук, профессора востоковедения Аиды Имангулиевой, говорится в сообщении посольства Азербайджана в Кувейте, распространенном в четверг.

В статье говорится, что Аида Имангулиева поступила в Азербайджанский государственный университет и окончила его с отличием, а также что она училась в аспирантуре Института народов Азии АН СССР.

В статье рассказывается о начале ее деятельности в качестве младшего научного сотрудника в Институте востоковедения Национальной академии наук Азербайджана, о том, что в 1973 году она стала старшим научным сотрудником этого института, в 1976 году - завотделом арабской филологии, в 1988-м - замдиректора по научной работе. В статье отмечается, что на должности директора Института востоковедения Академии наук Азербайджана Аида Имангулиева работала до последних дней своей жизни.

Автор статьи рассказывает об успешной защите Аидой Имангулиевой докторской диссертации в Тбилиси в 1989 году, о том, что она стала первой азербайджанской женщиной-арабистом, получившей степень доктора наук, а в скором времени - звание профессора.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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