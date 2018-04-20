В БГУ побывали министр и ректор из Грузии (ФОТО)

20 апреля 2018 18:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском государственном университете (БГУ) побывали министр образования и науки Грузии Михеил Чхенкели, ректор Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили Георгий Шервашидзе и чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Теймураз Шарашенидзе, сообщает азербайджанский вуз в пятницу.

Выступая перед делегацией Грузии, ректор, академик Абель Магеррамов говорил о том, что Азербайджан и Грузию связывают давние исторические добрососедские отношения во многих сферах жизни. Академик рассказал о достижениях БГУ, который находится в преддверии своего столетнего юбилея. «Всего один год разделяет нас от юбилея Тбилисского государственного университета, отмеченный в феврале. Юбилей БГУ будет отмечаться как на государственном, так и международном уровне», - сказал академик. Абель Магеррамов, отметив, что БГУ в городе Газах, на границе с Грузией, имеет свой филиал, довел до внимания гостей, что в БГУ преподаются 14 иностранных языков, в том числе грузинский язык. Вуз расширяет международное сотрудничество с ведущими университетами мира, динамично развиваются отношения с Тбилисским государственным университетом в рамках проектов TEMPUS, ERASMUS+ и многих других. По словам ректора БГУ, есть необходимость в обновлении подписанного в 2005 году меморандума о сотрудничестве двумя вузами.

В свою очередь министр образования и науки Грузии Михеил Чхенкели рассказал о межгосударственных отношениях, проделанной работе в сфере науки и образования и пригласил академика Абеля Магеррамова на образовательный фестиваль в Грузии.

Ректор Георгий Шервашидзе, рассказав о возглавляемом им вузе, наградил ректора БГУ золотой медалью Тбилисского государственного университета, и отметил, что она вручается иностранному ученому впервые.

Затем ректоры - Абель Магеррамов и Георгий Шервашидзе подписали новое соглашение.

В конце встречи министру образования и науки Грузии Михеилу Чхенкели за вклад в развитие связей между нашими странами и народами вручен плакет «Почетного гостя» БГУ.

Ректору Тбилисского государственного университета Георгию Шервашидзе за вклад в исторические дружественные отношения между двумя вузами вручен плакет «Почетного друга» БГУ.

Чрезвычайному и полномочному послу Теймуразу Шарашенидзе вручен плакет БГУ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Пекине будут изучать азербайджанский язык (ФОТО)
Общество 17:46
Австрийские инвесторы намерены продолжить работу в Грузии
Европа 09:36
На Азербайджан приходится почти 70% грузинского экспорта табачной продукции
Бизнес 19 апреля 19:14
Лоукостер Flynas свяжет Тбилиси с тремя мегаполисами Саудовской Аравии
Грузия 19 апреля 15:35
Массачусетский технологический институт создаст в Грузии лабораторию стартапов
Грузия 19 апреля 09:48
Открылась выставка картин учащихся Образовательной компании "Kaspi" и лицея БГУ "Юные таланты" (ФОТО)
Общество 18 апреля 17:03
Еврокомиссар: В Грузии недостает прогресса в сфере охраны труда
Грузия 18 апреля 13:43
На Военно-Грузинской дороге построят самый высокий в Европе мост
Грузия 18 апреля 09:18
В Грузии проходят «Дни НАТО»
Грузия 17 апреля 11:13
Кумсишвили: МВФ поддерживает экономическую политику Грузии
Грузия 16 апреля 17:29
Грузия получит от МВФ 43 миллиона долларов США
Грузия 16 апреля 14:40
В Грузии будет невозможно получить кредит без подтверждения доходов
Грузия 16 апреля 10:17
Глава МИД Грузии приветствовал действия западной коалиции в Сирии
Грузия 14 апреля 13:00
В БГУ прошло расширенное заседание Ученого совета вуза (ФОТО)
Общество 13 апреля 20:04
Саудовский лоукостер Flynas запускает рейсы в Грузию
Грузия 13 апреля 16:08
Все аэропорты Грузии увеличили пассажиропоток
Грузия 13 апреля 11:03
ЕС предоставит Грузии новый пакет макрофинансовой помощи
Европа 12 апреля 14:02
Грузию посетят несколько групп инвесторов из ОАЭ
Грузия 12 апреля 09:56