Минэкологии подготовит предложения по укреплению территории на Баиловском склоне в Баку

23 апреля 2018 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана представит соответствующим госструктурам отчет по результатам исследований причин оползней на Баиловском склоне вблизи Телебашни. Об этом в понедельник сказал Trend начальник отряда экспедиции геологического планирования Национальной службы геологоразведки министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Гасанов.

Также, по его словам, будут представлены предложения по укреплению этой территории.

Сейчас в оползневой зоне на Баиловском склоне идут буровые работы для проведения более точных исследований, сказал Гасанов.

«На участке будет пробурено несколько скважин. Необходимо сопоставить образцы пород, взятые из скважин», - добавил он.

По его словам, несмотря на то, что на участке вблизи Телебашни активности в динамике оползневого процесса не наблюдается, с геологической точки зрения на участке сохраняется напряженность.

Гасанов добавил, что в настоящее время в оползневой зоне в поселке Нубар Абшеронского района, а также на участках в поселке Масазыр, поселке Зых Сураханского района наблюдается относительная активность.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Японии шесть человек погибли в результате оползня
Другие страны 06:55
В Шамахы из-за оползня могут быть переселены жители еще 5 домов
Общество 16 апреля 16:28
В одном из районов Азербайджана произошел оползень
Общество 14 апреля 01:19
Вице-премьер огласил планы относительно оползневой зоны в Баку
Общество 4 апреля 14:39
В зоне оползня вблизи бакинской телебашни проведут буровые работы
Общество 27 марта 16:58
Жителям разрушенных в результате оползня домов в Баку будет выплачена единовременная компенсация
Общество 13 марта 16:02
Минэкологии о ситуации с оползневой активностью на ряде территорий Баку
Общество 12 марта 13:32
В оползневой зоне на Баиловском склоне в Баку установлены реперы
Общество 9 марта 15:38
Профилактические мероприятия снизят активность оползневого процесса - АН Азербайджана
Общество 2 марта 18:13
В Азербайджане осадки активизировали оползни
Общество 28 февраля 20:55
О ситуации в зоне оползня вблизи бакинской телебашни
Общество 27 февраля 15:40
В Индонезии жертвами оползней и наводнений стали 16 человек
Другие страны 24 февраля 19:39
Для наблюдения за оползнем вблизи бакинской телебашни будут использоваться новые устройства
Общество 23 февраля 19:08
Владельцы аварийных домов в зоне оползня в Баку получили пластиковые карты
Общество 23 февраля 18:08
Возбуждено уголовное дело в связи с оползнем в Баку
Общество 21 февраля 17:02
Владельцам аварийных домов в зоне оползня в Баку выплачены средства на аренду жилья
Общество 21 февраля 15:50
"Kapital Bank" прокомментировал вопрос выплаты средств на аренду жильцам аварийных домов на Баилово
Общество 20 февраля 17:09
Активизировались оползни в двух поселках Абшеронского района Азербайджана
Общество 20 февраля 15:47