Минэкологии подготовит предложения по укреплению территории на Баиловском склоне в Баку

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана представит соответствующим госструктурам отчет по результатам исследований причин оползней на Баиловском склоне вблизи Телебашни. Об этом в понедельник сказал Trend начальник отряда экспедиции геологического планирования Национальной службы геологоразведки министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Гасанов.

Также, по его словам, будут представлены предложения по укреплению этой территории.

Сейчас в оползневой зоне на Баиловском склоне идут буровые работы для проведения более точных исследований, сказал Гасанов.

«На участке будет пробурено несколько скважин. Необходимо сопоставить образцы пород, взятые из скважин», - добавил он.

По его словам, несмотря на то, что на участке вблизи Телебашни активности в динамике оползневого процесса не наблюдается, с геологической точки зрения на участке сохраняется напряженность.

Гасанов добавил, что в настоящее время в оползневой зоне в поселке Нубар Абшеронского района, а также на участках в поселке Масазыр, поселке Зых Сураханского района наблюдается относительная активность.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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