Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако к ночи в отдельных местах ожидается морось, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

Утром слабый туман, ветер южный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 9-11, днем - 19-24 градуса тепла, в Баку ночью - 9-11, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится с 764 мм ртутного столба до 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85, днем 45-50 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако начиная с полудня в некоторых западных районах временами ожидаются грозовые дожди. Утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью 7-12, днем 22-27, в горах ночью 2-7, днем 11-16 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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