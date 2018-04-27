В Баку потрясающая гимнастическая арена - турецкая спортсменка

БАКУ /Trend/ - В Баку потрясающая гимнастическая арена, сказала в пятницу Trend турецкая гимнастка Дарья Демирорс после своих выступлений в первый день Кубка мира по художественной гимнастике.

"В Баку огромная, потрясающая арена, очень крутая. Я даже немного растерялась из-за того, что предстояло выступать в таком большом зале, разволновалась. Но хорошо, что зрители так активно меня поддерживали – когда за меня болеют, я чувствую, как у меня все получается", - сказала она.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день проходят квалификационные соревнования гимнасток в индивидуальных упражнениях с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.