Определились финалистки Кубка мира в Баку в упражнениях с булавами и лентой

28 апреля 2018 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами и лентой.

В упражнениях с булавами в финал прошли Влада Никольченко, Олена Дьяченко (обе из Украины), Боряна Калейн (Болгария), Анастасия Салос (Беларусь), Анна-Луиза Филиориану (Румыния), Лаура Зенг (США), Саломе Пажава (Грузия) и Мария Сергеева (Россия).

В соревнованиях с лентой финалистками стали Мария Сергеева (Россия), Влада Никольченко, Олена Дьяченко (обе из Украины), Милена Балдассарри (Италия), Анна-Луиза Филиориану (Румыния), Кахо Минагава (Япония), Анастасия Салос (Беларусь) и Катрин Тасева (Болгария).

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня прошли квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Анвар Мамедов)

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