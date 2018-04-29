Наслаждаюсь выступлениями гимнасток на Кубке мира в Баку – зрительница

29 апреля 2018 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Появление маскота Гур-Гур на Кубке мира по художественной гимнастике – праздник для детей, сказала в воскресенье Trend зрительница Ирина Мамедова.

"Не первый раз присутствую на соревнованиях в Национальной арене гимнастики, мероприятия здесь всегда проводятся осень интересно, а появление масткота Гур-Гур – праздник для детей", - сказала зрительница.

По словам Мамедовой, в Азербайджане уделяется большое внимание спорту.

"Свидетельство этому - проведение крупномасштабных спортивных мероприятий и открытие различных спортивных секций по разным видам спорта", - добавила она.

Ирина Мамедова отметила, что художественная гимнастика изящный вид спорта и она наслаждается выступлениями гимнасток.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - в индивидуальных упражнениях и два - в групповых выступлениях) и определятся победители в индивидуальных упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также в групповых упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

Азербайджан сегодня представляет групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который стартовал в пятницу, принимают участие 127 гимнасток из 26 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, а 83 гимнастки соревнуются в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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