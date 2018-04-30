В Азербайджане создана комиссия по единовременным выплатам наследникам погибших военнослужащих (ФОТО)

30 апреля 2018 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с единовременными выплатами наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность страны и пропавших без вести, создана комиссия, говорится в сообщении министерства труда и социальной защиты населения.

В связи с исполнением указа Президента "Об улучшении социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана и пропавших без вести во время военных операций" от 19 апреля 2018 года, в министерстве создана комиссия, которая в понедельник провела свое первое заседание.

Председатель комиссии, министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что усиление социальной защиты населения является одним из приоритетных вопросов в успешной политике Президента Ильхама Алиева, обеспечивающей всестороннее развитие страны.

«Первым документом, подписанным Президентом после церемонии инаугурации, является указ «Об улучшении социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана и пропавших без вести во время военных операций» от 19 апреля. Подписание данного указа еще раз свидетельствует о продолжении мероприятий по улучшению благосостояния семей шехидов, а также полном обеспечении в стране принципов социальной справедливости», - отметил министр.

Бабаев сказал, что наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана и пропавших без вести во время военных действий до 2 августа 1997 года, предусматривается единовременная выплата в размере 11 тысяч манатов.

«Главной задачей, стоящей перед нами сегодня, является исполнение этого важного указа на высоком уровне, в частности осуществление единовременных выплат в абсолютно прозрачной форме. Комиссия обеспечит организацию и осуществление мероприятий в этом направлении. В течение месяца комиссия определит механизм организации единовременных выплат в прозрачной форме», - добавил Бабаев.

Министр отметил, что в связи с единовременными выплатами в подсистеме «Социальные выплаты» Централизованной информационной системы министерства будут созданы отдел «Единовременные выплаты» и единый электронный реестр обращений.

Бабаев подчеркнул, что все это обеспечит признание в прозрачной форме без каких-либо искусственных препятствий и волокиты прав наследников лиц, которым должны быть осуществлены выплаты. В то же время, по его словам, механизм выплаты будет простой, доступный и эффективныо.

На заседании подробно обсуждалась дальнейшая работа по выполнению стоящих перед комиссией задач, для того чтобы обеспечить на высоком уровне своевременное исполнение министерством указа от 19 апреля 2018 года. Также министр дал соответствующие поручения.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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