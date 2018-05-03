В подготовке стандартов обучения университетам следует предоставить самостоятельность - ректор UNEC (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг в UNEC состоялась республиканская научно-практическая конференция на тему «Гейдар Алиев и высшее экономическое образование Азербайджана», посвященное 95-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает вуз.

Сначала участники конференции посетили бюст великого лидера, возложили цветы и с уважением почтили светлую память общенационального лидера. Ознакомились с выставкой ручных работ студентов UNEC.

После государственного гимна ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов рассказал о государственных программах, принятых для превращения черного золота в человеческий капитал, что привело к достижениям на всех ступенях образования страны. Говоря о том, что UNEC является крупнейшим экономического профиля университетом Южного Кавказа, ректор отметил, что в основе стратегии развития высшего учебного заведения стоят заветы великого лидера.

Говоря о предстоящей задачей, которой является включение UNEC в ряды известных университетов Северной Америки и Западной Европы, ректор рассказал о проделанной работе по доведению контингента студентов этого высшего учебного заведения до 35 тысяч, которое в настоящее время имеет около 20 тысяч студентов. «Это создает возможность для обеспечения качественного образования», - отметил ректор и подчеркнул конкурентный риск на рынке высшего экономического образования. Он назвал неизбежным предоставление высшим учебным заведениям самостоятельности для обеспечения конкуренции. Говоря о стремлении UNEC, который является четвертым среди университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии в рейтинге QS, завоевать первенство, ректор отметил цель - быть в числе тысячи лучших университетов мира: «Верю, что мы сможем преодолеть эти задачи. Наши выпускники будут отличаться не только как качественные специалисты, но и граждане, любящие свою родину и свой народ, что будет моделью UNEC».

Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде, поддержав предложения Мурадова, подчеркнул, что повышение качества высшего экономического образования сыграет важную роль в развитии экономики Азербайджана. Говоря о значении экономической науки в стратегии развития Азербайджана, академик отметил важность новых учебных технологий в подготовке экономических кадров, в направлении которого UNEC осуществляет очень успешные проекты.

Член-корреспондент НАНА, академик Али Нуриев выступил по вопросу новых этапов в развитии регионов, рассказал о достижениях и перспективах в этой сфере. Он обратил внимание на специальную государственную программу, осуществляемую в связи с регионами в обеспечении показателей развития национальной экономики, подчеркнул о подготовке экономических кадров с высшим образованием, что является основным фактором в региональной политике.

Проректор по учебно-образовательным технологиям UNEC, профессор Дамат Багиров выступил с докладом на тему «Гейдар Алиев: Высшее экономическое образование Азербайджана вчера, сегодня, завтра». Говоря о задачах, поставленных общенациональным лидером перед высшим экономическим образованием Азербайджана, проректор отметил новшества UNEC, реализуемые на основе заветов великого лидера.

Конференция продолжила работу в секциях на темы «Проблемы перехода к формату науки, образования и инноваций», «Реформы и проблемы в системе высшего образования», «Экономическая наука в высшем образовании: новые призывы и перспективы». Ученые и молодые исследователи выступили с интересными темами по проблемам инноваций и предпринимательской деятельности в системе высшего образования, международного опыта и тенденций, качества обучения.

В завершении участникам были вручены сертификаты.

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